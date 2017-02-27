مرسي أمام المحكمة: ما زلت رئيساً للجمهورية

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأسبق محمد مرسي على موقع “فيسبوك”، اليوم الإثنين، رسالة لمرسي جدد فيها موقفه من الأوضاع الراهنة.

وقالت الرسالة، المصحوبة بتغيير في صورة حساب الصفحة، نقلا عن مرسي: “أرفض محاكمتي، والمحكمة غير مختصة، وأنا ما زلت رئيس الجمهورية”.

واختتمت بتوقيع مرسي: “الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية”، وفق ما جاء بالصفحة. وشهدت صفحة مرسي عقب الرسالة تفاعلًا من جانب أنصاره ومعارضيه.

يشار إلى أن آخر منشور كتب على الصفحة كان في 20 نوفمبر 2015. وأمس الأحد، خاطب مرسي، هيئة محاكمته، قائلاً: “ما زلت رئيساً للجمهورية.. وأرفض المحاكمة كلياً لعدم الاختصاص”، وذلك خلال جلسة محاكمته و26 من قيادات الإخوان المسلمين، لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اقتحام السجون”، أمام محكمة جنايات القاهرة.

ويحاكم مرسي حاليا في قضايا اقتحام السجون، التخابر الكبرى، التخابر مع قطر بجانب اتهامه في قضية إهانة القضاء.