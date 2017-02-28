وزير الصحة يفوض السهلاوي بمنح “الأعمال الممتازة” للموظفين

فوض وزير الصحة الدكتور جمال الحربي وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي منح الأعمال الممتازة للموظفين ممن يحصلون عليها، وذلك وفق اللوائح الموضوعة.

وذكرت الصحة في بيان لها أن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة سيكون وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية في منح الأعمال الممتازة، إذ يتمثل في منح الأطباء والاستشاريين ومديري الإدارات 1500 دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار و1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية، و800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه المكافأة بفئات اقل. ‏