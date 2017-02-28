“الداخلية” : القبض على ممرض آسيوي يتلاعب بنتائج فحص عينات الدم

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ألقت القبض على مقيم من جنسية اسيوية يعمل ممرضا بأحد مراكز الصحة العامة بتهمة التلاعب في عينات فحص الدم الخاصة بالمرضى.

وكانت إدارة البحث والتحري تلقت معلومات من عامل يحمل أيضا جنسية أسيوية بأن الممرض تقاضى مبلغا من المال مقابل أخذ عينة دم منه ونسبها لمتهم آخر في إطار التحقيقات الجارية في إحدى القضايا.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الممرض الاسيوي أقر واعترف بجريمته خلال التحقيقات، بل وبتكرارها مع أكثر من شخص.

وتم إحالته إلى جهة الاختصاص.

وتشير الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني إلى استمرار الجهود المكثفة من جميع قطاعات الوزارة من أجل ضبط وردع المخالفين وفرض هيبة القانون وضمان الامن والامان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.