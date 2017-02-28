إخلاء سبيل طالبات بعد كتابتهن تغريدات ضد مديرة المدرسة

أخلت نيابة الأحداث سبيل عدد من طالبات المرحلة الثانوية بكفالة مالية، بعد اتهامهم باساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في شكوى تقدمت بها مديرة المدرسة.

وقالت الشاكية أن الطالبات كانو يقصدونها في التغريدات التي نشروها عبر حساباتهم في «تويتر» وقالوا «أنها أوفر» وعبارة أخرى «ترى تتعذب إذا ماخالفتنا».

ومن جهتها أوضحت دفاع عدد من الطالبات المتهمات المحامية تسنيم أشكناني أن القضية شبه انتهت تحقيقاً، وبانتظار إحالتها للمحكمة، وسوف ندافع عن الطالبات ونطالب لهن بالبراءة لأننا لانرى أن الموضوع يرقى أن يُحال للمحكمة.