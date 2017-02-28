برلمان

العميري للنواب: انتهى فبراير ولم ترجع الجناسي كما أخبرتمونا.. إلى متى تثقون بهذه الحكومة؟!

تويتر
منذ 14 ساعة
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وجه النائب السابق عبداللطيف العميري تساؤلا إلى النواب الحاليين عن قضية إرجاع الجناسي.

وقال العميري عبر حسابه في تويتر: النواب الأفاضل وغيرهم ممن أخبرونا بأن عودة الجناسي ستكون في فبراير.. هذا فبراير قد انتهى ولا شيء…إلى متى تثقون في هذه الحكومة!

وعن الاقتراح النيابي بتعديل قانون الجنسية قال العميري: سيقر بأغلبية مريحة وستكون إجراءات الحكومة كالتالي: إنتظار شهر.. ثم رد القانون.. أو إحالة للدستورية لو أقر بأغلبية خاصة.. أو حل المجلس.

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