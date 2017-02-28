العميري للنواب: انتهى فبراير ولم ترجع الجناسي كما أخبرتمونا.. إلى متى تثقون بهذه الحكومة؟!

وجه النائب السابق عبداللطيف العميري تساؤلا إلى النواب الحاليين عن قضية إرجاع الجناسي.

وقال العميري عبر حسابه في تويتر: النواب الأفاضل وغيرهم ممن أخبرونا بأن عودة الجناسي ستكون في فبراير.. هذا فبراير قد انتهى ولا شيء…إلى متى تثقون في هذه الحكومة!

وعن الاقتراح النيابي بتعديل قانون الجنسية قال العميري: سيقر بأغلبية مريحة وستكون إجراءات الحكومة كالتالي: إنتظار شهر.. ثم رد القانون.. أو إحالة للدستورية لو أقر بأغلبية خاصة.. أو حل المجلس.