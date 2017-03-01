5 مليارات مستخدم للهواتف النقالة نهاية العام الجاري

بينت دراسة أجرتها الجمعية العالمية لمشغلي الهواتف النقالة أن عدد مالكي الأجهزة الجوالة سيتجاوز الخمسة مليارات شخص بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضحت الجمعية التي كشفت عن هذه الارقام في اليوم الاول من المؤتمر العالمي للاتصالات (ام دبليو سي) الذي تنظمه في برشلونة ان هذه العتبة الرمزية سيتم تجاوزها قبل منتصف العام 2017.

وبحلول العام 2020 سيمتلك 5,7 مليارات شخص هاتفا نقالا اي ثلاثة ارباع سكان العالم بسبب وتيرة متسارعة في آسيا ولا سيما في الهند التي ستساهم بنصف هذا النمو.

ومن المؤشرات الاخرى لهذا التطور في الاستخدام، تسمح 55 % من الهواتف المملوكة في العالم بتوفير اتصال بخدمة الانترنت النقال من الجيل الثالث او الرابع وهي نسبة يتوقع ان تصل الى 75 % في العام 2020.

ويتوقع ان ينمو الجيل الرابع بسرعة خصوصا، لينتقل من 23 % من الهواتف النقالة الى 41 % قبل نهاية العقد الحالي.

وأوضحت الجمعية في تقريرها “هذا عائد الى استثمار المشغلين بالجيل الرابع” مشددة على انه “في نهاية العام 2016، اطلقت 580 شبكة جيل رابع في 188 بلدا تغطي 60 % من سكان العالم”.