الدمخي يسأل وزير الدفاع عن الدبابة الروسية T90

طالب النائب د. عادل الدمخي وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بالرد على أسئلته بشأن صفقة شراء الدبابة الروسية T90 والآليات، وأن يكون هناك توضيح حقيقي لمدى صلاحية الصفقة، مؤكدا أن السؤال حق للنائب لتوضيح الحقائق.

وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس إن الرد جاء من السفير الروسي عبر وسائل الإعلام في الوقت الذي لم ترد فيه وزارة الدفاع عليه حتى الآن.

وأكد أن المعلومات التي وردته تفيد بوجود عيوب كبيرة جدا في الدبابة وأنها خطرة على حياة الجنود الكويتيين، كما أن هذه الدبابة لا تستخدم الآن في الجيش الروسي سوى في التعاقد الخارجي.

ومن جهة أخرى أوضح الدمخي أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس ناقش قضية الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك وأوضاع السجون.

وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل التحقيق الاثنين المقبل بحضور مدير السجن المركزي وبعض الأفراد الذين لهم صلة بحادثة الاعتداء، وبعدها يمكن أن تنتقل اللجنة إلى السجن مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع جميع الأطراف.