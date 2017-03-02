السفارة الإيرانية في الدنمارك تتعرض للإعتداء.. وطهران تحتج

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الدنماركي في طهران على خلفية اعتداء تعرضت له السفارة الإيرانية في كوبنهاجن.

ونقلت وكالة “مهر” عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي القول اليوم إن “ستة عناصر مناوئة للثورة الإسلامية حاولت أمس الاعتداء على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كوبنهاجن، وقد استدعت الخارجية الإيرانية على خلفية هذا الأمر سفير الدنمارك وأبلغته احتجاج إيران واعتراضها الشديد”.

وأكد قاسمي أن “هذه الخطوة تعتبر خطوة مخالفة للمواثيق والأعراف الدولية المعترف بها في الدنمارك”، مطالبا الجهات الحكومية الدنماركية “بتحمل مسؤولياتها القانونية والتعامل بصرامة مع المهاجمين الذين سلبوا أمن وسكينة الطاقم الإيراني العامل في السفارة الإيرانية”.

وأضاف قاسمي أن “الخارجية بينت للسفير الدنماركي في طهران أن تكرار مثل هذه الأعمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الحكومة الدنماركية يشكك في مصداقية وجدية عمل الحكومة الدنماركية في التصدي لمثل هذه الممارسات وقد يضر الأمر بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جانبه، أعرب السفير الدنماركي عن حزنه لوقوع هذا الهجوم، مؤكدا رفض بلاده واستنكارها لهذه الأعمال.