لا تقدم لإعفاء الكويتيين من تأشيرة “شينغن” الأوروبية

أكد مساعد وزير الخارحية لشؤون اوروبا السفير وليد الخبيزي، على العلاقات التاريخية الكويتية البلغارية والتي تمتد منذ عام 1962 الى الان.

واضاف الخبيزي في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة البلغارية بعيدها الوطني ان البلدين توجا تلك العلاقة بتوقيع 26 اتفاقية موضحا «ان هناك توافقا كبيرا في رؤيتنا في شأن قضايا دولية عدة».

واوضح ان عدد السياح الكويتيين لدى بلغاريا في تزايد مستمر حيث تم تسجيل نحو ثلاث الاف سائح خلال العام الماضي، وهناك عدد كبير من الطلبة الدارسين في الجامعات البلغارية اضافة الى الجالية الفنية التي لدينا في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحه والنفط.

وكشف عن توجه لدى الهيئة العامة للاستثمار لبحث سبل الاستثمار الاستراتيجي في بلغاريا، لافتا الى وجود رغبة حقيقية مشتركة لتعزيز الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال ان بلغاريا عضو فاعل في حلف شمال الاطلسي (ناتو) وتحتل موقعا استراتيجيا في اوروبا «وبالتالي فان العلاقة دائما تنظر الى هذه الزاوية».

ولفت الى ان هناك خططا لزيارات متبادلة خلال هذا العام، مضيفا ان الاستعدادات جارية للتحضير لعقد جولة من المباحثات السياسية بين البلدين في العاصمة صوفيا اضافة الى الاعداد لعقد جلسات للجنة الفنية الاقتصادية الثالثة.

وحول اصدار الجوازات الالكترونية الكويتية واثر تلك الخطوة في تمهيد الطريق لاعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن الاوروبية، قال السفير الخبيزي ان الجواز الالكتروني هو جزء من المتطلبات الفنية ولكن الاتحاد الاوروبي لديه متطلبات اخرى جديدة قيد الدراسة حاليا، وعلى ضوءها يتم النظر في طلبات الدول المتقدمة للانضمام حديثا.

واعرب عن اعتقاده بان العام الجاري لن يشهد اي تقدم في هذا الملف نظرا للاجراءات المشددة التي تتخذها الدول الاوروبية جراء ازمة اللاجئين التي عصفت في الاتحاد الاوروبي «ونحن نتفهم هذا الوضع».

وفي ما يتعلق بالتأشيرات الجديدة لبريطانيا واذا ما كانت هناك خطط لاعفاء كلي للمواطنين في المرحلة المقبلة اوضح السفير الخبيزي ان الاعفاء الكلي لم يطرح للنقاش بل تم الحديث عن التأشيرات الالكترونية التي يعمل بها حاليا.

وقال ان هناك رغبة لتحديث هذه العملية بحيث تكون هناك قاعدة بيانات وهو ما سيتم بحثه خلال اجتماع لجنة التوجيه الكويتية البريطانية في 16 من الشهر الجاري الى جانب مواضيع عدة منها الصحة والتعليم والتعاون مؤكدا ان هناك اتفاقية يتم الاعداد لها في مجال التعاون في الخبرات القضائية والبيئية.