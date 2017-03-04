“الإمارات”: سياسة إيران التوسعية في المنطقة أساس التوتر في الخليج العربي

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن طبيعة السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة أساس التوتر في الخليج العربي، مشيراً إلى أن ادعاءات أعضاء في الشورى الإيراني حول جزر إماراتية مضحك، والموقف الإيراني المهزوز حول احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تضعفه الادعاءات الجديدة.

وقال في تغريدات على «تويتر»: «ادعاءات أعضاء في الشورى الإيراني حول جزر إماراتية مضحك، وجزء من سياسة الهروب للأمام، وغياب المصداقية وتبادل الأدوار، إذا لم تستحِ فقل ما تشاء».وأضاف: «الموقف الإيراني المهزوز حول احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تضعفه الادعاءات الجديدة، لأنه منطق اختراع التاريخ وتصديق الكذبة».