عربي وعالمي

“الإمارات”: سياسة إيران التوسعية في المنطقة أساس التوتر في الخليج العربي

تويتر
منذ 10 ساعات
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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن طبيعة السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة أساس التوتر في الخليج العربي، مشيراً إلى أن ادعاءات أعضاء في الشورى الإيراني حول جزر إماراتية مضحك، والموقف الإيراني المهزوز حول احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تضعفه الادعاءات الجديدة.
وقال في تغريدات على «تويتر»: «ادعاءات أعضاء في الشورى الإيراني حول جزر إماراتية مضحك، وجزء من سياسة الهروب للأمام، وغياب المصداقية وتبادل الأدوار، إذا لم تستحِ فقل ما تشاء».وأضاف: «الموقف الإيراني المهزوز حول احتلال طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، تضعفه الادعاءات الجديدة، لأنه منطق اختراع التاريخ وتصديق الكذبة».
وقال: «يبقى أساس التوتر في الخليج العربي طبيعة السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وما نراه من تصريحات تحريضية أعراض لهذا التدخل، وهذه العقلية».

واختتم تغريداته قائلاً: «لا يستوي منطق أن تدعو إيران للحوار، وتحرض، وتتدخل في الآن ذاته، حين تفقد الدول مصداقيتها يصبح من الصعب أن تؤخذ توجهاتها وتصريحات مسؤوليها بجدية».

 

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