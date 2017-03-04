«البلدية»: إتلاف طن من الذبائح الفاسدة

أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة الأغذية المستوردة بإتلاف 1045 كيلو من الذبائح، قادمة من أحد الدول الأفريقية لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.

وفي هذا السياق بين مدير إدارة الأغذية المستوردة بأن قسم واردات المطار قد قام بإتلاف عدد 129 ذبيحة طازجة، التي واردة من احدي الدول الأفريقية وذلك لإتنهاء تاريخ صلاحيتها، ووجود تغير بالخواص الطبيعية للمادة الغذائية.

ومن جهتها أوضحت إدارة العلاقات العامة لأصحاب الشركات التي تستورد المواد الغذائية من الخارج التأكد من إسفاء شروط الاستيراد التي شرعتها البلدية, في حال تواجد أي استفسار حول آلية استيراد يرجى مراجعه المكتب المكتب الفني التابع للإدارة الأغذية المستوردة أو التواصل عبر حسابات البلديه في مواقع التواصل الاجتماعي.