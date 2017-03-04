ترمب يفجر “قنبلة”: أوباما تجسس على محادثاتي الهاتفية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، سلفه باراك أوباما بالتجسس على محادثاته الهاتفية قبل إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال ترمب في تغريدات له:” شيء فظيع.. لقد اكتشفت للتو أن أوباما تجسس على محادثاتي الهاتفية في برج ترمب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات. لم يجدوا شيئا.. هذه مكارثية”.

والمكارثية هي إلقاء التهم بالخيانة جزافا دون دليل ملموس، وأضاف ترمب: “هل من القانوني أن يقوم رئيس مازال في الخدمة بالتجسس على مرشح للرئاسة قبيل الانتخابات”؟