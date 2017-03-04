البحرين: الكشف عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 عضواً

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، السبت، أن السلطات تمكنت من كشف تفاصيل أحد أخطر التنظيمات الإرهابية التي تم ضبطها في البحرين.

وقال الحمادي إن التنظيم يضم أكثر من 54 إرهابيا، بقيادة إرهابي من ألمانيا.

ويضم التنظيم أيضا 12 متهما بالإرهاب يقيمون في إيران والعراق وألمانيا، إضافة إلى 41 شخصا في البحرين، من بينهم 10 هاربين.

وتم القبض على 25 عنصرا من التنظيم كانوا قد ارتكبوا عددا من الجرائم الإرهابية.

وأشار الحمادي إلى أن التنظيم ارتكب ست جرائم إرهابية على أرض المملكة، وقال إن المتهمين اعترفوا باغتيال رجال أمن بمخططات وضعت في إيران.