القوات العراقية تقتحم قلب الموصل.. و”داعش” تواجه بالمفخخات والانتحاريين

اقتحمت القوات العراقية صباح الأحد قلب الموصل الذي يضم الأهداف الذهبية (مبنى محافظة نينوى، مبنى مجلس المحافظة، قيادة الشرطة، جامع النوري أو جامع الحدباء، الذي خطب فيه زعيم داعش وأعلن خلافته المزعومة)، بعد أن أعاق انتحاريو داعش تقدمها قليلاً، السبت.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، بحسب ما نقل مراسل “العربية” أن قطعات الشرطة تقتحم حي الدواسة الذي يضم المباني الحكومية وسط الموصل بإسناد قصف مدفعي وصاروخي مكثف.

وأضاف أن القوات العراقية اقتحمت حي النبي شيت وتوغلت 300 متر وسط الحي وأضحت على مسافة 150 متراً عن المباني الحكومية.

الانتحاريون والمفخخات

يذكر أن القوات العراقية كانت صدت، السبت، هجوماً لتنظيم داعش بالعجلات المفخخة والانتحاريين استهدف خطوطها الأمامية على مشارف الدواسة في الساحل الايمن لمدينة الموصل.

وأكد الفريق جودت، في بيان أن الشرطة الاتحادية دمرت القوة المهاجمة بالكامل وقتلت 10 انتحاريين، إضافة إلى تفجير 5 عجلات مفخخة وجرافة للمتطرفين.

كما لفت إلى أن “داعش” يستخدم أساليب المباغتة والإغارة بالمفخخات والانتحاريين، وأن الشرطة الاتحادية تمتلك المضادات اللازمة لردع وتدمير عوائقه.

صعوبة المعركة في قلب المدينة

على صعيد آخر، أكد نائب قائد قوات التحالف البرية الذي تقوده واشنطن الجنرال، ريك أوريبي، السبت، أن القوات العراقية تتقدم بحسب الخطة في معركتها لاستعادة مدينة الموصل من داعش.

وأشار إلى أن القتال يصبح أكثر ضراوة مع استمرار التقدم باتجاه مركز المدينة، معتبراً أن الوضع أصبح أكثر تعقيداً بسبب صعوبة المناطق التي ستدخلها القوات العراقية، وأن هناك أعداداً كبيرة من مقاتلي داعش لا تزال قادرة على الدفاع عن مواقعها داخل الموصل.