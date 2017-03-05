محليات

سعد العجمي: أقدر كل الجهود المبذولة لإعادتي لوطني وأسرتي وأبنائي

تويتر
منذ 1 ساعة
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أعلن سعد العجمي، انه لم يبلغ حتى الآن بأي قرار خاص بعودته إلى الكويت.

وقال في تغريدات على “تويتر”: في ظل ما يتم تداوله من أنباء، أحب أن أوكد ما يلي:

1- أنني وإن أبتعد عن بلادي الكويت بجسدي فإنها لم تفارق وجداني وقلبي فلا ولاء ولا إنتماء، ولا وطن إلا للكويت.

2- حتى اللحظه لم أبلغ بأي قرار مع شكري وتقديري لكل الجهود المبذوله لعودتي لوطني وأسرتي وأبنائي بعد فراق ناهز السنتين.

3- لا يسعني في هذا الاطار إلا تقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير البلاد.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه .

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2 تعليقان

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