سعد العجمي: أقدر كل الجهود المبذولة لإعادتي لوطني وأسرتي وأبنائي

أعلن سعد العجمي، انه لم يبلغ حتى الآن بأي قرار خاص بعودته إلى الكويت.
وقال في تغريدات على “تويتر”: في ظل ما يتم تداوله من أنباء، أحب أن أوكد ما يلي:
1- أنني وإن أبتعد عن بلادي الكويت بجسدي فإنها لم تفارق وجداني وقلبي فلا ولاء ولا إنتماء، ولا وطن إلا للكويت.
2- حتى اللحظه لم أبلغ بأي قرار مع شكري وتقديري لكل الجهود المبذوله لعودتي لوطني وأسرتي وأبنائي بعد فراق ناهز السنتين.
3- لا يسعني في هذا الاطار إلا تقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير البلاد.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه .
2 تعليقان
الله يردك سالم
الله يردك سالم