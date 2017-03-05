سعد العجمي: أقدر كل الجهود المبذولة لإعادتي لوطني وأسرتي وأبنائي

أعلن سعد العجمي، انه لم يبلغ حتى الآن بأي قرار خاص بعودته إلى الكويت.

وقال في تغريدات على “تويتر”: في ظل ما يتم تداوله من أنباء، أحب أن أوكد ما يلي:

1- أنني وإن أبتعد عن بلادي الكويت بجسدي فإنها لم تفارق وجداني وقلبي فلا ولاء ولا إنتماء، ولا وطن إلا للكويت.