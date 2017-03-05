الشطي يطالب بإعادة الجنسية للمواطنين “الشيعة” الذين سحبت منهم في الثمانينات!

شدد النائب خالد الشطي على ضرورة في حال صدور اية قرارات خاصة بإعادة الجناسي بأن تشمل كل من سحبت جناسيهم، وان لاتقتصر مثل هذه القرارات على جناح الحراك، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وقال الشطي في تصريح صحافي “ان إعادة الجناسي يجب ان تشمل الجميع وأن لاتقتصر على أسماء معينة، مطالبا بإعادة الجنسية للمواطنين الشيعة الذين سحبت جنسيتهم في الثمانينات”.

واضاف: “نراقب الاجراءات الحكومية في هذا السياق، ونحن ندعم ارجاع الجنسية لمن سحبت منهم دون وجه حق، لكن ان يقتصر الأمر على فئة معينة فهذا ما نرفضه، كما أدعو أن يتم هذا الموضوع بالحوار والتفاهم”.