الطبطبائي: سأقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه سيقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد مثل خلية العبدلي، ويكون السحب بحكم قضائي وليس بيد الحكومة.
أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه سيقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد مثل خلية العبدلي، ويكون السحب بحكم قضائي وليس بيد الحكومة.
4 تعليقات
نص الكويتين ولائهم لإيران
عطنا مايثبت عداءها لنا بشكل رسمى ، واذا لم تثبت فالباقين متوزعين بين بقية الجيران .. او دول المنبع !! فعلا قايم بدورك
لصاحب التعليق الاول…والله مافي”نص”…الا انت…اللي ولائه للملالي وليس ايران معروفين…من الشكل والريحه…اولهم بوحواجب..واخرهم الهالك باذنه..”بواعمال وتنيه”…وجم نفر هني وهناك….رحت وسويتهم نصف السكان….استريح بس…وشكرا للسيد ابن السادة..واللي لسانه عربي..ينطق بلغه القرآن…بعكس المدعين..الجذاذبه…اخرش..وجي خبار ويقول هاشمي
خوش قانون بس شوف يوافق معاك ماتلقى ولو حتى بالحلم.