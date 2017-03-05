برلمان

الطبطبائي: سأقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران

توتير
منذ 9 ساعات
4 تعليقات

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه سيقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد مثل خلية العبدلي، ويكون السحب بحكم قضائي وليس بيد الحكومة.

الوسوم

4 تعليقات

  • لصاحب التعليق الاول…والله مافي”نص”…الا انت…اللي ولائه للملالي وليس ايران معروفين…من الشكل والريحه…اولهم بوحواجب..واخرهم الهالك باذنه..”بواعمال وتنيه”…وجم نفر هني وهناك….رحت وسويتهم نصف السكان….استريح بس…وشكرا للسيد ابن السادة..واللي لسانه عربي..ينطق بلغه القرآن…بعكس المدعين..الجذاذبه…اخرش..وجي خبار ويقول هاشمي

    Reply
أضغط هنا لإضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *