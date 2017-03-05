الطبطبائي: سأقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي انه سيقترح قانون بسحب جنسية من يثبت ولاؤه لدولة معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد مثل خلية العبدلي، ويكون السحب بحكم قضائي وليس بيد الحكومة.