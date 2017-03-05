“البلدية” تقر 26 مدرسة خاصة في العقيلة والجهراء

وافقت البلدية على الطلب المقدم من وزارة التربية، بشأن مشروع مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها في منطقتي العقيلة والجهراء، وهو كالتالي:

– تعديل الفقرة الأولى من قرار المجلس البلدي، المتخذ بتاريخ 20 أكتوبر 2008، ليكون كالتالي: «الموافقة على طلب وزارة التربية تخصيص موقعين لإنشاء مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها بمنطقتي العقيلة والجهراء.

– الموافقة على طلب وزارة التربية بشأن مكونات مشروع مجمع متكامل لإدارة مدارس التربية الخاصة ومدارسها ومرافقها بمنطقتي العقيلة والجهراء.

وأوضحت البلدية أن موقع منطقة العقيلة يحتوي على مبنى مكاتب إدارية ومرافقها بارتفاع 54.00 متراً، مكون من 3 سراديب و8 أدوار، وسطح و11 مدرسة للبنين والبنات، ومقام فوق أسطحها منشآت رياضية وورش تعليمية وخدمات مختلفة وحدائق، و3 سراديب كمواقف سيارات وخدمات ميكانيكية وكهربائية وملجأ.

وبيّن أن موقع منطقة الجهراء يحتوي على مبنى مكاتب إدارية ومرافقها بارتفاع 48 مترا، مكون من 3 سراديب و8 أدوار وسطح ومبنى سكن للطلبة المغتربين، مكون من 3 سراديب و7 أدوار بارتفاع 42.5 مترا، و15 مدرسة للبنين والبنات، مقام فوق سطحها حدائق وخدمات، إضافة إلى 3 سراديب ودورين بارتفاع 18.5م، و3 سراديب كمواقف سيارات وخدمات ميكانيكية وكهربائية وملجأ.