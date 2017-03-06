الخنه: فضيحة سياسية وأخلاقية التنازل عن حق دستوري أصيل في محاسبة رئيس الوزراء

قال النائب السابق د.فهد الخنه أن ثمة فضيحة سياسية واخلاقية لنواب مجلس الامة الذين عقدوا صفقة خاسرة في الجناسي لحماية السلطة الفاسدة من استجواب رئيس الوزراء على حد قوله.

وأضاف الخنه من حسابه في “تويتر” : فضيحة سياسية واخلاقية لبعض نواب الامة يتنازلون عن حق دستوري اصيل لهم كممثلين للأمة في مراقبة ومحاسبة رئيس وزراء عهد الفساد والفشل القياسي!.

وختم الخنه بالقول : من يحمي السلطة الفاسدة والفاشلة من النواب بعدم استجواب رئيس الوزراء هو جزء منها وشريك أصيل في فسادها وفشلها وهو ضد الامة ومصالح المواطنين.