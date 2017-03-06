إيران: المحادثات بشأن الحج تمضي في مسار إيجابي

كشف متحدث باسم الخارجية الايرانية اليوم الاثنين عن ان المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن ايفاد الحجاج الايرانيين الى اداء مناسك الحج لهذا العام “تمضي في مسار إيجابي”

وقال المتحدث بهرام قاسمي في تصريح صحفي إن “الجانبين بحثا خلال المفاوضات الاجراءات القنصلية خلال فترة الحج ومنظمة الحج والزيارة الايرانية ستعلن نتائج مفاوضاتها مع الجانب السعودي في الوقت المناسب”.

وأشار الى ان مسؤولية المفاوضات مع السعودية بهذا الخصوص تقع على عاتق منظمة الحج والزيارة الايرانية ولا دور لوزارة الخارجية فيها.

وحول لقاء الرئيسين الايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي في العاصمة الباكستانية اسلام آباد على هامش مؤتمر قمة منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) قال قاسمي “اثناء المؤتمر توفرت فرصة بعد فترة طويلة وبعد الانقلاب الفاشل في تركيا لاجراء اتصالات على مستوى عال بين البلدين”.

وأوضح ان “لقاء القمة بين روحاني واردوغان كان بطلب من الجانب التركي” واصفا اللقاء بانه “كان مهما وايجابيا ومفيدا”.

وأشار قاسمي الى انه تم خلال لقاء الرئيسين الايراني والتركي مناقشة آخر التطورات في العلاقات بين البلدين على الصعيدين الثنائي والاقليمي وانه تم التوصل الى “تفاهم” حول بعض المسائل الا انه مازال هناك خلاف في وجهات النظر بين البلدين حول عدد من القضايا.