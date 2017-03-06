“الخارجية”: تجميد حسابات 8 مواطنين ومنعهم من السفر بسبب دعمهم للارهاب

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح، اليوم الاثنين، أن دولة الكويت اتخذت كل الإجراءات اللازمة ضد الكويتيين الثمانية الداعمين للإرهاب.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الصبيح للصحافيين، ردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ضد الكويتيين الثمانية الذين أدرجوا ضمن قائمة داعمي الإرهاب من قبل مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان «خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان».

وقال إن هذه الإجراءات المتوافقة مع قرار مجلس الأمن تتلخص في تجميد حساباتهم المصرفية، وإدراج أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر، ومنعهم من القيام بأي نشاط داخل وخارج البلاد.

وشدد على أن الكويت تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لداعمي وممولي الجماعات الإرهابية.

يذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قد طالبت بطبيق الجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع توريد الأسلحة على الكويتيين الثمانية.

وتستند اللجنة في تلك العقوبات إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بما يسمى تنظيم الدول الاسلامية «داعش»، وتنظيم القاعدة الإرهابيين، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.