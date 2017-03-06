تعويض قائد طائرة من الأسرة الحاكمة في “الكويتية” بــ ٥٠٠١ دينار

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم القاضي بالزام الخطوط الجوية الكويتية بتعويض قائد طائرة من الأسرة الحاكمة مبلغ ٥٠٠١ دينار تعويضاً مؤقتاً عن تقاعسها في تنفيذ حكم سابق صادر من محكمة الاستئناف بأحقيته في الترقية إلى مسمى وظيفي ” قائد طائره ” في دعوى المحامي مسفر عايض العجمي.

ويذكر أن المحامي مسفر عايض العجمي قد باشر دعوى أحقية موكله في الترقية من مسمى مساعد قائد طائرة إلى قائد طائرة.

وأكد المحامي مسفر عايض العجمي أن موكله قد صدر له قرار سابق بترقيته من مساعد قائد طائرة إلى قائد طائرة، إلا أن الخطوط الجوية الكويتية لم تقم بتنفيذ هذا القرار وعمدت إلى سحبه من غير إختصاص بذلك وبمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة .

ورغم رفض محكمة أول درجة دعوى إلزام الخطوط الجوية الكويتية بتنفيذ القرار تمسك أمام الاستئناف المحامي مسفر عايض العجمي باحقية موكله بالترقية لتوافر جميع الاسس والشروط القانونية بسلامة القرار،وهو ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها بأحقية المدعي بالترقية.

وأكد المحامي مسفر العجمي في تصريح له: ان محكمة الاستئناف قد استجابت للدفوع والادلة المقدمة وقضت بتأييد أحقية موكلنا بتعويض مؤقت بمبلغ ٥٠٠١ دينار عن الاضرار التي لحقت به جراء عدم تنفيذ الخطوط الجوية الكويتية الحكم الذي أستقر به مركزه الوظيفي بمسمى قائد طائرة ومايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه مشيراً إلى ان هناك دعوى ثالثة لتقدير التعويض النهائي عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بموكلي سوف يتم قيدها للمطالبة بالتعويض النهائي.