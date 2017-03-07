فيديو | أميركا.. بناء منزل مساحته ٤٠٠م خلال ٢٤ ساعة بطباعة خرسانية ثلاثية الأبعاد وبتكلفة 3 ألاف دينار كويتي فقط! pic.twitter.com/9gjst8WSzB— جريدة سبر (@Sabrnews) ٧ مارس، ٢٠١٧
فيديو | أميركا.. بناء منزل مساحته ٤٠٠م خلال ٢٤ ساعة بطباعة خرسانية ثلاثية الأبعاد وبتكلفة 3 ألاف دينار كويتي فقط! pic.twitter.com/9gjst8WSzB
تطور في اسلوب البناء خصوصا لمخيمات اللاجئين. ..بس الفيديو يقول 38 متر مربع مو 400 .. يرجى تصحيح المعلومة
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تعليق واحد
تطور في اسلوب البناء خصوصا لمخيمات اللاجئين. ..بس الفيديو يقول 38 متر مربع مو 400 .. يرجى تصحيح المعلومة