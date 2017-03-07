فيديو سبر

فيديو | أميركا.. بناء منزل مساحته ٤٠٠م خلال ٢٤ ساعة بطباعة خرسانية ثلاثية الأبعاد وبتكلفة 3 ألاف دينار كويتي فقط!

منذ 2 يومين
تعليق واحد
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تعليق واحد

  • تطور في اسلوب البناء خصوصا لمخيمات اللاجئين. ..بس الفيديو يقول 38 متر مربع مو 400 .. يرجى تصحيح المعلومة

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