“إتحاد الصيادين”يرفض استبعاده من مجلس إدارة “الزراعة”: هناك من يسعى للقضاء على مهنة الصيد

عبر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن صدمته البالغة في التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكيه ، مؤكدا بأنه تم استبعاد اتحاد الصيادين واتحاد منتجي الالبان وماهوه سبب استبعاد اتحادين وحصره علي اتخاد واحد فقط .

وأضاف الصويان في تصريح صحافي: أن هناك من يسعى للقضاء على مهنة الصيد، هذه المهنة التراثية التي شارك فيها الاجداد والاباء وأصحابها في النهضة الحديثة للكويت، موضحا أن الكويت لم تشهد من قبل مثل هذا التجاهل المتعمد والتهميش لهذه المهنة الهامة التي تعتبر أحد جناحي الأمن الغذائي والاساسي للمائدة الكويتيه

وأوضح أنه رغم تحذيرات اتحاد الصيادين مرارا بعدم خلو مجلس مقعده في مجلس إدارة هيئة الزراعه من ممثل اتحاد الصيادين، علما بان المجالس السابقة للهيئه منذ سنوات لم يخلو مقعد اتحاد الصيادين إلا أن هناك تعمد واضح لتهميش دور الصياد الكويتي، متسائلا هل من الممكن أن يقتصر مجلس الادارة على عضو واحد من اتحاد المزارعين فقط، ويتم إقصاء الصيادين ومنتجي الألبان الطازجة من مهن تابعة لهيئة الزراعة كما هوه واضح في المرسوم الاميري السابق بتشكيل مجلس الهيئه ولمصلحة من تستبعد الاتحادات الآخري عن مجلس ادارة الهيئه ؟!

وأعلن أن اتحاد الصيادين هوه القطاع الأكبر والأكثر في عدد منتسبينه من الجمعيه العموميه ولن يسكت على هذا الخطأ الفادح، وسوف يسلك جميع الطرق السلميه وسوف يطرق جميع الأبواب لإثبات حقوق عموم الصيادين بأن يكون هناك من يمثلهم في مجلس ادارة الهيئة.