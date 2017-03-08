صحيفة : الكويت تتجاوز قطر والإمارات في غلاء المعيشة

أظهر موقع «نمبيو»، الذي يعد واحداً من أكبر قواعد البيانات التي تغطي أسعار المعيشة في 5262 مدينة عالمية، أن الكويت احتلت المرتبة 21 عالمياً والأولى خليجياً وعربياً كأغلى دولة من أصل 121 دولة على صعيد العالم.

وكشفت آخر بيانات صادرة لشهر مارس 2017 أن الكويت سجلت على مؤشر تكلفة المعيشة لهذا العام 75.24 نقطة، لتكون أغلى من قطر والإمارات اللتين جاءتا على التوالي في المركزين 30 و31 عالمياً، مسجلتين 69 نقطة و67 نقطة.

وبحسب «نمبيو»، الذي يستقي معلوماته بناء على أسعار 50 منتجاً وخدمة مختلفة، من ضمنها النفاذ إلى الإنترنت والأغذية والبقالة وإيجارات السكن.. وغيرها الكثير، جاءت برمودا كأغلى بلد في العالم، تلتها سويسرا، ثم ايسلندا، فالنرويج، ثم جزر البهاما، تليها جزر فيرجين الأميركية، تليها اليابان، ثم إيطاليا، فالدنمارك، تليها سنغافورة.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة أخرى صدرت في نهاية الشهر الماضي عن شركة «موف هوب» صنفَّت الكويت أيضاً بين أغلى 20 دولة في العالم، إذ جاء ترتيبها الـ18 عالمياً، والثالثة عربياً بعد الإمارات وقطر.