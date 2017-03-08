“الكويت بجانبكم” توزع 1500 سلة غذائية على النازحين العراقيين

قامت دولة الكويت اليوم الاربعاء بتوزيع 1500 سلة غذائية مقدمة من (الجمعية الكويتية للاغاثة) على النازحين العراقيين في منطقة (مامزاوة) جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه “تواصلا لحملة (الكويت بجانبكم) ومن اجل ديمومة تقديم المساعدات لجميع النازحين في اقليم كردستان العراق قمنا اليوم بتوزيع السلات الغذائية المقدمة من قبل الجمعية الكويتية للاغاثة على نازحي الموصل المقيمين خارج المخيمات في اربيل بالتعاون مع الشركاء المحليين في الإقليم”.

واشار الكندري إلى ان المساعدات الكويتية للنازحين العراقيين تأتي تلبية لمبادرات الكويت الانسانية التي تحرص على تقديم المساعدات للمحتاجين اينما كانوا.

واضاف ان المعونات الكويتية للشعب العراقي شملت جوانب عدة وستستمر لتغطي اكبر شريحة من النازحين وتشمل العديد من الجوانب .

وبدوره قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى احمد في تصريح مماثل ل (كونا) ان لدولة الكويت دور فاعل في التخفيف عن معاناة النازحين واللاجئين في اقليم كردستان العراق وانها خير سند للمنظمات الخيرية في الاقليم والحكومة المحلية من خلال تقديم افضل واجود المساعدات الانسانية الى النازحين والمحتاجين في الاقليم .

وأعرب عن الشكر لدولة الكويت على مبادراتها الانسانية وجهودها الاغاثية في الاقليم لافتا إلى انها اثرت وبشكل فعال في التخفيف عن معاناة النازحين سواء داخل المخيمات وخارجها .

وكانت دولة الكويت أعلنت أمس الثلاثاء عن قيامها بكفالة أربعة آلاف يتيم في اقليم كردستان العراق في إطار تمويل من (الجمعية الكويتية للإغاثة) ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

يذكر الى ان دولة الكويت باشرت اواسط عام 2015 بتقديم المساعدات الى النازحين العراقيين بتوزيع الالاف الاطنان من المواد الغذائية وعشرات المدافئ اضافة الى توزيع زيت التدفئة.

كما قامت دولة الكويت من خلال المنظمات الانسانية التابعة لها ببناء عدد من المراكز الطبية وتجهيز المستشفيات بسيارات الاسعاف اضافة الى ارسال عشرات الاطنان من المواد الطبية الضرورية للمستشفيات ومعالجة المرضى والمصابين.