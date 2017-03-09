نبوءة نيمار تتحقق أمام باريس سان جيرمان.. فماذا قال لزملائه؟

وفى اللاعب البرازيلي نيمار، بوعده لجماهير برشلونة ورفاقه في الفريق الكتالوني، وذلك عندما سجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، ساهم بهما في تأهل فريقه للدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، أن نيمار بعد الفوز الأخير على سيلتا فيجو أخبر زملائه في برشلونة أنه سوف يقوم بتسجيل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان ويساهم بتأهل الفريق للدور القادم من المسابقة.

وبالفعل استطاع البرازيلي أن يسجل الهدفين الرابع والخامس في المباراة، فسجل الهدف الرابع من ضربة ثابتة، بينما سجل الهدف الخامس من ضربة جزاء تركها له ليونيل ميسي.

وبهذين الهدفين ساهم نيمار في الإنجاز التاريخي الذي حققه برشلونة في دوري أبطال أوروبا، والعودة من الخسارة بنتيجة (0-4) في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية باريس.

واستطاع برشلونة أن يفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 في مباراة ملحمية في الكامب نو معقل برشلونة حسم بها الفريق الكتالوني تأهله للدور القادم.