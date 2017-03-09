راموس: ميسي قلدني في احتفال “الهاتف”

كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الغريم التقليدي برشلونة، هو من قام بتقليده في احتفال “الهاتف” الذي قام به البرغوث مؤخرا، مشيرا إلى أنه كان أول من قام بذلك الاحتفال بعد تسجيله هدف التعادل في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وأثار اليونيل ميسي الجدل بطريقة احتفاله الغريبة عندما سجله هدفه الأول في مرمى نادي سيلتا فيغو، خلال المباراة، التي انتهت بفوز فريقه برشلونة بخماسية نظيفة، لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

احتفال ميسي كان في بداية الأمر عادياً، وذلك بعد أن رفع ذراعيه للسماء مهدياً الهدف لروح جدته كما يفعل في العادة، قبل أن ينظر إلى جهة معينة من الجماهير ويقوم بحركة الهاتف مطالباً أحداً بالاتصال به، وهو ما أثار تكهنات كثيرة.

وفي رده على سؤال بخصوص ما إذا كان قد قلد ميسي في احتفال “الهاتف”، قال راموس: “احتفال الهاتف؟ لقد قمت به قبل ميسي ويُمكنكم التأكد من ذلك بالرجوع للأرشيف”.

وأضاف مدافع النادي الملكي “لقد كنت أول من قام به في الكامب نو خلال الكلاسيكو الأخير”. جدير بالذكر أن احتفال ميسي أثار الكثير من الجدل في وسائل الإعلام، حيث تم تفسيره في البداية إلى أنه كان بمثابة رسالة من ميسي موجهة لرئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل تمديد عقده مع الفريق، لكن صحيفة “آس” أكدت أنه كان موّجها لابن أخيه الذي حاول كثيرا الاتصال به دون أن ينجح في ذلك.