مصادرة وإتلاف 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية في السالمية

أسفرت حملة تفتيشية على المخازن والمحلات التي تتداول المواد الغذائية في محافظة حولي عن مصادرة وإتلاف 6 أطنان من المواد الغذائية بمنطقة السالمية.

وفي هذا السياق، أثنى مساعد المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي في البلدية المهندس فهد دغيم العتيبي على «إنجازات فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي»، مطالبا إياهم «بمزيد من الجهد للقضاء على ظاهرة تفشي المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي».

بدوره، أوضح مدير فرع بلدية حولي المهندس فلاح الشمري أن «الأجهزة الرقابية تعمل ضمن الخطة الميدانية والتي تم وضعها مسبقاً بهدف الحد من جميع المخالفات بالمحافظة».

وشدد على أصحاب المحلات والمخازن وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية «ضرورة استخراج التراخيص كافة التي سنتها بلدية الكويت»، مناشداً إياهم «مراجعة تواريخ وصلاحيات المواد الغذائية وفي حال وجود مواد منتهية الصلاحية يتطلب الأمر تسليمها لمركز البلدية لإتلافها حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية».

من جهته أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي رياض الربيع أن «الحملات التي نفذتها النوبة ( ج ) أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص في أحد العمارات الاستثمارية بمنطقه السالمية يحتوي على 6 أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وعلى الفور تمت مصادرتها وإتلافها وتنوعت المواد الغذائية ما بين (781) شوالاً مختلف الأوزان من الرز الهندي، (60) كيساً من البهارات الهندية، (480) كيلو من الحلويات الهندية، (705) كيلو طحين، إلى جانب تحرير (3) مخالفات اشتملت على فتح محل قبل الحصول على ترخيص من البلدية وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات».