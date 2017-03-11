هولندا تحتجز وزير الأسرة التركية في روتردام

قالت قناة هولندية، السبت 11 مارس/آذار 2017، إن السلطات احتجزت وزير الأسرة التركية في مدينة روتردام، حيث يوجد مقر القنصلية التركية، بعد ساعات من منع هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، في أراضيها.

وكانت وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا في طريقها إلى مدينة روتردام الهولندية براً، قادمة من ألمانيا.

وعقب تصريحات الوزيرة التركية بأنها تنوي زيارة هولندا قامت الشرطة بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام.

ورفضت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. وكان الوزير يسعى لحشد التأييد بين المغتربين الأتراك لصالح مقترحات لتعديلات دستورية.