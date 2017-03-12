تجميد حكم مباراة برشلونة وسان جيرمان بسبب الأخطاء التحكيمية

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، مساء الخميس الماضي، أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غير راضية عن قرارات الحكم الألماني ذي الأصول التركية، دينيز أيتيكن، الذي أدار لقاء برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام، “يرى أن هناك بعض القرارات غير الصحيحة شهدتها المواجهة بين الطرفين”. وأضافت أن “يويفا لن يقوم بفرض عقوبة مباشرة على الحكم بالإيقاف أو التغريم، لكن سيتم تجميده في الوقت الراهن، ولن يتم منحه أي مباراة في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي”. وأشارت الصحيفة إلى أن كولينا تلقى تقريرا من مندوب الاتحاد الأوروبي يشمل الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال المباراة.

من جانبه، دافع الاتحاد الألماني لكرة القدم عن قرارات الحكم الألماني، وأكد أن جميع قراراته صائبة، حتى ضربتي الجزاء اللتين احتسبهما لبرشلونة. وتغلب برشلونة مساء الأربعاء على ضيفه باريس سان جيرمان بستة أهداف لهدف في إياب ثمن النهائي القاري، ليتأهل بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بفوز الفريق الفرنسي برباعية نظيفة.