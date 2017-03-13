وزير الصحة: تغييرات جذرية في إدارة العلاج بالخارج والمكاتب التابعة لها

افتتح وزير الصحة د. جمال الحربي مركز المرحوم عبد الرحمن عبد الله الزيد الصحي “غرب مشرف” والذي أقيم بتبرع من مفيدة عبد الرحمن الزيد بكلفة اكثر من مليون دينار.

وكشف الوزير في تصريح له عن دراسة تجرى حاليا حول إدارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية التابعة لها، مبينا أن تغييرات جذرية ستطال الإدارة والمكاتب ولكن بعد الانتهاء من الدراسة التي قد تستغرق ما يقارب الشهرين.

ومن جانب آخر وفيما يختص بقضية الطبيب الذي نشر مقاطع فيديو لمريضة وهو يجري لها عملية شفط للدهون اكد أن هذا الأمر قيد التحقيق حيث طالب الوزير بالتحقيق فور علمه بالأمر ، لافتا انه تم التحقق من الأمر بتفتيش المركز واستدعاء الطبيب، وبعدها سيكون هناك تحقيق بلجنة التراخيص وأيضاً اللجنة العليا للتحقيقات، ومن ثم سيتخذ القرار الملائم.