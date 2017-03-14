الدمخي: سنحقق بوفاة السجين وسنستدعي محاميه وسنزور الزنزانة ونطلع على الكاميرات

أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة سوف تفتح تحقيقا قي وفاة السجين في السجن الانفرادي.
وقال الدمخي في تصريح صخفي: سنحقق بوفاة السجين وسنستدعي محاميه ونستمع لكل الأطراف وسنزور الزنزانة ونطلع على الكاميرات
أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة سوف تفتح تحقيقا قي وفاة السجين في السجن الانفرادي.
وقال الدمخي في تصريح صخفي: سنحقق بوفاة السجين وسنستدعي محاميه ونستمع لكل الأطراف وسنزور الزنزانة ونطلع على الكاميرات
تعليق واحد
@ama4425 مابين س وس وس سسسستضيع القضية