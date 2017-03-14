برلمان

الدمخي: سنحقق بوفاة السجين وسنستدعي محاميه وسنزور الزنزانة ونطلع على الكاميرات

مجلس الأمة
منذ 9 ساعات
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أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أن اللجنة سوف تفتح تحقيقا قي وفاة السجين في السجن الانفرادي.

وقال الدمخي في تصريح صخفي: سنحقق بوفاة السجين وسنستدعي محاميه ونستمع لكل الأطراف وسنزور الزنزانة ونطلع على الكاميرات

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