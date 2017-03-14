بقرار وزاري..إغلاق 21 محلاً لبيعها مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشرون الشباب بالوكالة خالد الروضان 21 قرارا وزاريا تقضي بإغلاق عدد كبير من محلات الخضار والمطاعم ومحلات تجارية ومخازن مواد غذائية وأسواق مركزية.

وشدد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي في بيان صحافي على استمرار الوزارة في رصد الاسواق وعدم التواني تجاه من تسول لهم انفسهم استغلال المستهلكين، مشيراً إلى ان القرارات الوزارية التي أصدرت لإغلاق هذه المحلات والمطاعم تكمن في قيامها بالعديد من المخالفات المتنوعة، ومن ابرزها «غش تجاري في الوزن، تغيير بلد المنشأ، بيع مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية وبها عفن ظاهر، وغيرها من المخالفات الاخرى».

وافادت الرشيدي بلأن هذه المحلات والمطاعم المخالفة كائنة في مختلف مناطق الكويت.

واشار الى ان قرارات الاغلاق صدرت بناء على محاضر الضبطيات التي اعدها مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك خلال جولاتهم الاعتيادية على جميع محافظات الكويت.

واوضح الرشيدي ان هذه المحاضر يتم تحويلها الى لجنة متخصصة لدى الوزارة «لجنة المحاضر»، التي بدورها تقوم بتحويل المحاضر المتورطة بالمخالفات الى النيابة التجارية طبقا لما هو موجود في مواد قوانين وزارة التجارة والصناعة، التي تتيح لوزير التجارة والصناعة اصدار قرارات الاغلاق لتلك المحلات او المطاعم.

واكد ان مفتشي الرقابة يقومون بجولاتهم الاعتيادية على الاسواق سواء في الدوامات الرسمية او فترات العطل وذلك حفاظا على سلامة المستهلكين.

وناشد الرشيدي المستهلكين بالاتصال على الخط الساخن رقم 135 في حال وجود مخالفات، مشيرا إلى ان القائمين على البدالة لديهم تعليمات من قبل قياديي الوزارة بضرورة اتخاذ السرعة اللازمة للاستجابة لشكاوى المستهلكين.