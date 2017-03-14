ايران: توصلنا الى تفاهمات جديدة مع السعودية بشأن الحجاج

اعلن رئيس بعثة الحج ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران علي قاضي عسكر اليوم الثلاثاء عن التوصل الى تفاهمات مع المملكة العربية السعودية بشان ايفاد الحجاج الايرانيين الى موسم حج هذا العام.

وقال عسكر في تصريح صحافي ان مفاوضات موسم الحج المقبل الجارية حاليا في مدينة جدة “تقترب من نهايتها” معربا عن امله بالانتهاء من تلك المفاوضات من اجل اداء مناسك الحج بصورة “مطلوبة وهادئة”.

يذكر ان سلسلة مباحثات عقدت بين الجانبين السعودي والايراني في مدينة جدة بهدف التوصل الى تفاهمات ثنائية حول ترتيبات شؤون الحجاج الايرانيين.

وكان حجاج إيران قد تغيبوا عن أداء فريضة الحج العام الماضي بعد فشل المفاوضات بين مسؤولي وزارة الحج والعمرة السعودية وبعثة منظمة الحج الإيرانية لمناقشة ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين لمناسكهم.