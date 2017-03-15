ترمب راض عن الإعلاميين : “إنهم أشخاص طيبون”

بدا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، راضيا عن الإعلاميين، وذلك خلال استقباله ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن.

والتقى الرئيس الأميركي، الثلاثاء، ولي ولي العهد السعودي في المكتب البيضاوي، حيث جلسا أمام الصحفيين لالتقاط صور لهما، ولم يتلقيا أي أسئلة.

إلا أن ترامب قال باسما “إنهم أشخاص طيبون” في إشارة إلى الصحفيين والمصورين، ليجيبه الأمير محمد بن سلمان “نأمل ذلك”.

وبعد اللقاء بالمكتب البيضاوي، انتقل ترامب وولي ولي العهد ومستشارو الرئيس الأميركي والوفد السعودي إلى قاعة الطعام الرسمية بالبيت الأبيض.