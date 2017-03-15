تويوتا تنتج سياراتها في #السعودية

وقع في العاصمة طوكيو، أمس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية «التجمعات الصناعية»، مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات، مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في المملكة، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين. ووقع المذكرة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم العساف، نيابة عن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، بينما وقع المذكرة من الجانب الياباني رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تاكيشي يوتشي أمادا.

ويأتي توقيع هذه المذكرة كإحدى خطط برنامج التجمعات الصناعية التي تهدف إلى تطوير صناعة منافسة عالميا للسيارات في المملكة، والتأكيد على حرص طرفي المذكرة على الاستمرار في تقييم المشروع الذي يمثل جزءا من رؤية المملكة 2030.

وسوف تأخذ الدراسة في اعتبارها تقييم تطوير قاعدة إمدادات الأجزاء المحلية باستخدام المواد المنتجة من قبل الشركات السعودية مثل «سابك» و«معادن» و«بترو رابغ»، إلى جانب الشركات الصناعية الرائدة الأخرى في المملكة.

إضافة إلى تطوير الكفاءات السعودية واستقطابها من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة. يذكر أن شركة تويوتا لا تزال تحتل المركز الأول لمبيعات السيارات في أسواق، ودول مجلس التعاون الخليجي، بمبيعات فاقت 500 ألف مركبة خلال العام الماضي.