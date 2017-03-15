الحربش: ملف الجناسي سلاح إستُخدم ضد الكل ويجب أن نصل فيه إلى تشريع يحمي الكل

قال النائب د.جمعان الحربش، في جلسة مجلس الأمة المنعقدة الان: : ردود بعض الوزراء لم تصل ونخص وزير الصحة الذي أرسلت له أكثر من سؤال يتعلق بواقعة وفاة المرحوم فلاح الصواغ، وأؤكد ان التعاون يبدأ بالاجابة علي الأسئلة البرلمانية وإلا سنلجأ إلى السؤال المغلظ الاستجواب.

وتابع: وزير الداخلية السابق أقدم علي سحب جناسي لأسباب معينه ومع ذلك لم يتم تزويدي بهذه الأسباب وفقا للسؤال الذي وجهته فيجب أن يكون للمجلس موقف ولا يجب التعذر بعدم تزويدنا بالاجابات بسبب ان الموضوع منظور في القضاء أو التحجج بالسيادة ..موضوع الجناسي سلاح استخدم ضد الكل ويجب ان نصل فيه إلى تشريع يحمي الكل.