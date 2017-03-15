“الكهرباء”: لا إنجاز للمعاملات إلا بعد دفع الفواتير المستحقة

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان المعاملات الحكومية الخاصة بالمستهلكين المستحقة عليهم مبالغ لوزارة الكهرباء والماء لن تنجز ما لم يسددوها.

وقال بوشهري: ان الوزارة جاهزة للتعامل مع تحديات الصيف المقبل متوقعا ان يصل اقصى حمل كهربائي إلى 14 الف ميغاواط واعلى معدل استهلاك مائي إلى 490 مليون غالون امبراطوري وهو ما يقل عن الانتاج الاستراتيجي للسلعتين.

واضاف ان الوزارة تمتلك العناصر الثلاثة الرئيسية لاستقرار الشبكة الكهربائية والمائية وهي وضع معدات تناسب حجم الاستهلاك والصيانة وامتلاك الوزارة فرقا فنية مدربة على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد قدرة الوزارة خلال السنوات الفائتة على تلبية احتياجات المدن الاسكانية من كهرباء وماء.

وعن المدن الاسكانية المتوقع انشاؤها أشار إلى ان الخطط التي تضعها الوزارة تتزامن مع خطط الدولة، مبينا ان الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة طلبات فرز القسائم بحيث يتم فرز القسائم المستحقة فقط.

ولفت إلى ان الوزارة اعتمدت ميزانية تركيب ألواح شمسية على خزانات المياه وستطرح خلال شهرين.

وفيما يخص تحلية المياه ذكر بوشهري ان الوزارة اتفقت مع الحكومة اليابانية لتدريب مهندسين وفنيين على شبكات النقل وتكنولوجيا التحلية.