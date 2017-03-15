“الكهرباء”: لا إنجاز للمعاملات إلا بعد دفع الفواتير المستحقة

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان المعاملات الحكومية الخاصة بالمستهلكين المستحقة عليهم مبالغ لوزارة الكهرباء والماء لن تنجز ما لم يسددوها.
وقال بوشهري: ان الوزارة جاهزة للتعامل مع تحديات الصيف المقبل متوقعا ان يصل اقصى حمل كهربائي إلى 14 الف ميغاواط واعلى معدل استهلاك مائي إلى 490 مليون غالون امبراطوري وهو ما يقل عن الانتاج الاستراتيجي للسلعتين.
واضاف ان الوزارة تمتلك العناصر الثلاثة الرئيسية لاستقرار الشبكة الكهربائية والمائية وهي وضع معدات تناسب حجم الاستهلاك والصيانة وامتلاك الوزارة فرقا فنية مدربة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد قدرة الوزارة خلال السنوات الفائتة على تلبية احتياجات المدن الاسكانية من كهرباء وماء.
وعن المدن الاسكانية المتوقع انشاؤها أشار إلى ان الخطط التي تضعها الوزارة تتزامن مع خطط الدولة، مبينا ان الوزارة شكلت لجنة متخصصة لدراسة طلبات فرز القسائم بحيث يتم فرز القسائم المستحقة فقط.
ولفت إلى ان الوزارة اعتمدت ميزانية تركيب ألواح شمسية على خزانات المياه وستطرح خلال شهرين.
وفيما يخص تحلية المياه ذكر بوشهري ان الوزارة اتفقت مع الحكومة اليابانية لتدريب مهندسين وفنيين على شبكات النقل وتكنولوجيا التحلية.
2 تعليقان
يامحمد بوشهري..بدل الظهور الشبه منتظم بوسائل الاعلام..فقط وكان العملاء عسكر تحت امرتك…اقول عدلوا نظامكم المتخلف في تشابه الاسماء..وتحميل البعض الفواتير الخطأ..واقسم بالله العظيم..ان لديكم مسؤول يسمي اشكناني..قال لي اذهب للفحيحيل لتصحيح الخطا..ولو خوفي من دفع غرامة ال500دينار لكان لي تصرف اخر…ملايين الدنانير صرفت على مبناكم الخمس نجوم..والاجهزه الالكترونيه..وجيش من الموظفين..والحبيب يقول روح الفحيحيل لتصحيح خطا لاذنب لي به…اقول فجو شوى..واستريحوا في بيوتكم..وعطوا الدماء الجديده فرصة للابتكار والابداع…قال فواتير…قال
دستوريا لا يجوز
فهناك معاملات مهمه يجب ان يقوم بها المستهلك واذا تاخرت قد يكون عليه مسائله قانونيه او غرامه فلا يجوز وقف ا