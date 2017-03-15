الجارالله: الرسالة الايرانية محل اهتمام من قبل السُّلطات الكويتية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله ان الرسالة التي تلقاها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية من الجانب الايراني “محل اهتمام بالغ ومتابعة من قبل السلطات الكويتية”.

جاء ذلك في رد للجارالله على سؤال للصحافيين عقب افتتاح اعمال اجتماع المجموعة المعنية بتتبع تدفق المقاتلين مما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) التابعة للتحالف الدولي الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الاربعاء بمشاركة 45 دولة.

وبسؤاله عن التدخلات الايرانية في شأن دول منطقة الخليج العربي قال الجارالله ان “دولة الكويت تؤكد دائما ضرورة توقف تلك التدخلات إذ انها تؤثر على مجريات الحوار وامن واستقرار المنطقة”.

وأضاف “نأمل ان نصل الى اليوم الذي لا نرى فيه اي نوع من التدخل في شؤون دول المنطقة” موضحا ان “اساس الحوار مع ايران هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وكان الشيخ صباح الخالد تسلم الاثنين الماضي من سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا عنايتي رسالة موجهة الى سمو امير البلاد من رئيس الجمهورية الايرانية الدكتور حسن روحاني.

وفيما يتعلق بالحديث عن استقبال دولة الكويت نحو الف جندي امريكي لمواجهة عناصر (داعش) في معركة الموصل بالعراق في اطار تعزيزات وترتيبات التحالف الدولي قال الجار الله ان “الجهود من قبل الولايات المتحدة الامريكية او غيرها من دول التحالف متواصلة في هذا الاطار” مؤكدا ان هذه الترتيبات “لم ولن تتوقف لمواجهة هذه التنظيمات”.

وحول اشادة السفير العراقي الجديد لدى البلاد بموقف دولة الكويت بشأن ملف (خور عبدالله) قال الجارالله ان “الملف المفتوح فيما يتعلق بخور عبدالله هو تنظيم الملاحة” مضيفا ان “هناك اجتماعات متواصلة بين الجانبين تقوم على اساس الاتفاق المبرم عام 2012 مع الجانب العراقي”.

وكانت دولة الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012 وتم ايداعها لدى الامم المتحدة انذاك وتنص الاتفاقية على انشاء لجنة ادارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.