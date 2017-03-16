رئيس الوزراء يوقف إجراءات الشركة المديرة لـ”المباركية”

(كونا) — أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، حرص الحكومة على ايجاد حل لمشكلة اصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الاخلال بالطابع التراثي للسوق.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا الى الشركة المديرة لاسواق المباركية يطلب منها وقف اجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية.