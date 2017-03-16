رئيس الوزراء يوقف إجراءات الشركة المديرة لـ”المباركية”

(كونا) — أكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، حرص الحكومة على ايجاد حل لمشكلة اصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الاخلال بالطابع التراثي للسوق.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحافي انه بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا الى الشركة المديرة لاسواق المباركية يطلب منها وقف اجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية.
2 تعليقان
المباركيه خط احمر والله حنا نجي الكويت عشان المباركية حرام هذا المكان الجميل البسيط يروح
مشكلتنا مع الجشعين ممن يسمون(تجار)..أعوذ بالله..وكأنهم سيأخذون هذه الاموال الي قبورهم…في (شركة) في الفلبين(كويتية) تأخذ بحدود 340 دينار مقابل “ختم”..دون فحص أو حتي تحليل …ولان موظفي الفلبين يخافون الله وقفوا ارسال مواطنيهم لنا…وين المسؤولين…القرار مفعل صار له اسبوعين….منو اللي عطي هالاشكال هذه الصلاحيات؟…وهل هذه التصرفات الغير انسانية مراقبه؟..وهل المسؤولين عن هذه الرقابة مراقبون؟…ماأدري وين رايحين!!!!!!!