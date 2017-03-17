السعودية .. الراحل القصيبي يكتسح مبيعات معرض الكتاب في #الرياض

على الرغم من رحيله قبل 7 سنوات إلا أن إبداعه ونتاجه الفكري والأدبي ما زال الأكثر طلبا في معرض كتاب الرياض الدولي،

حيث سجلت كتب الراحل الدكتور غازي القصيبي، حضورا في قائمة الأكثر مبيعا لدى عدة دور نشر عربية، منها دار «رياض الريس» عبر روايته «شقة الحرية»، وفي المؤسسة العربية للدراسات والنشر من خلال كتابه «حياة في الإدارة»، وفي دار الانتشار العربي عبر كتاب «المؤمن الصادق» لإيريك هوفر والذي قام القصيبي بترجمته.

وجاءت هذه النتيجة خلال جولة لصحيفة «الوطن» السعودية في المعرض واختيارها عينة لأبرز دور النشر، حيث كان الأكثر مبيعا في دار «طوى» الكتاب الفائز بجائزة المؤلف السعودي «فزاعات نيئة» للشاعر والكاتب المسرحي صالح زمانان، وفي دار مدارك كتاب «أرقام فارس» كان الأعلى طلبا، أما مركز الأدب العربي فقد سجلت رواية «المرأة الكاملة» الأكثر مبيعا، وفي دار الساقي «سيكولوجية الجماهير» هو الأعلى بين كتب الدار اقتناء. وكان المفكر المغربي محمد عابد الجابري هو الأبرز في طلب القراء من خلال كتابه «نقد العقل العربي» في جزئه الرابع، أما في «دار تنوير» فكان كتاب «تاريخ موجز للزمان» هو الأكثر مبيعا، فيما حل في مرتبة الأكثر مبيعا في دار الفارابي كتاب «الحرب والسلم»، أما دار «جداول» فكان كتاب «نسب قبيلة بني خالد» هو الأكثر رواجا.