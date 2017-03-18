واشنطن: إيران تدعم العمليات الإرهابية في البحرين بالمال والسلاح والتدريب

قالت واشنطن اليوم الجمعة أن إيران تدعم العمليات الإرهابية في البحرين بالمال والسلاح والتدريب.
وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات على رجلين من البحرين ووضعتهما على لائحة الإرهابيين، وهما أحمد حسن يوسف، والسيد مرتضى مجيد رمضان علوي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمركية وضع الرجلين على لائحة العقوبات الاقتصادية ومنعت التعاطي المالي معهما.
وقالت واشنطن إن البحرينين أحمد حسن يوسف ومرتضى علوي مرتبطان بسرايا الأشتر الإرهابية
تعليق واحد
انتم تعلمون ذلك من نزل خميني من الطائرة مستندا علي المراهق..الفرنسي..والمضيف علي فرانس اير….بس مشكلتكم..مطنشين…وكملها الطنق اوباما…وخلاهم يركبون ظهره..ويدلدلون ريولهم بعد…نتمني من ترامب يقطع ريولهم قبل ايديهم