إلغاء الإشارات الحمراء بين “جابر الأحمد” والكويت

كشف مدير مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر م. حسين ميرزا، أن مشروع 213، الذي يأتي في إطار استكمال تطوير شبكة الطرق السريعة التي تقوم بها وزارة الأشغال، يهدف إلى تسهيل حركة السير من منطقة جابر الأحمد إلى مدينة الكويت، دون وجود أي إشارات حمراء أو إعاقات، لافتاً إلى أن مدة السير بينهما ستستغرق نحو 10 دقائق فقط.

وقال ميرزا، خلال جولة مع صحيفة “الجريدة” على أعمال المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 35 مليوناً و254 ألف دينار، إن نسبة الإنجاز فيه بلغت 66.8 في المئة، مؤكداً أنه “لا تأخير في أعماله، بل إنها تسبق البرنامج الزمني المخصص له”.