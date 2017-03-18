مطار الكويت خارج تصنيف أفضل المطارات عربياً

غاب مطار الكويت عن تصنيف أفضل مطارات العالم وعن المراتب الأولى لأفضل المطارات العربية، فيما حل مطار حمد الدولي في المرتبة الأولى عربياً، ومطار دبي ثانياً، وأبوظبي ثالثاً، والبحرين رابعاً، والمدينة المنورة خامساً، ومسقط سادساً، والرياض سابعاً، وآل مكتوم الدولي ثامناً، والدمام تاسعاً. وتقدم مطار حمد الدولي في الدوحة أربعة مراكز ليحتل المركز السادس عالمياً، وهو تحول كبير خاصة بعدما كان في المركز الـ 22 عام 2015، فيما جاء مطار دبي الدولي في المرتبة 20 عالمياً.

وحصل مطار «شانغي» سنغافورة على لقب أفضل مطار في العالم للعام الخامس على التوالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «سكاي تراكس» العالمية السنوية في أمستردام.

وقفز مطار طوكيو الدولي (هانيدا) مركزين هذا العام وجاء في المركز الثاني، وجاء مطار «إنتشون» الدولي في كوريا الجنوبية في المركز الثالث، بينما تراجع مطار ميونخ مركزًا ليأتي في المركز الرابع، وكان المركز الخامس من نصيب مطار هونج كونج.