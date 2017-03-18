منظم حفلات جورج وسوف: وفاة السلطان “إشاعة”.. وبشار الأسد اطمأن على حالته الصحية

استنكر معتز عوض، مالك الشركة المنظمة لحفلات المطرب السوري جورج وسوف، شائعة وفاة الأخير التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكداً أن “سلطان الطرب” بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأوضح عوض في تصريحات صحفية، أن وسوف موجود حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، ولا صحة لشائعة وفاته التي ترددت أخيراً، مشيراً إلى أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أجرى اتصالاً هاتفياً بوسوف للاطمئنان عليه فور انتشار الشائعة.

يذكر أن جورج وسوف أحيا آخر حفلاته الغنائية في مصر قبل أيام بعد فترة غياب عن الغناء في القاهرة لسنوات عديدة.