“صحيفة رومانية”: “نفط الكويت” تعاقدت مع شركة مفلسة لتوريد وحدات ضخ ب10 ملايين دولار

ذكرت صحيفة سي نيوز الرومانية أن شركة نفط الكويت استعانت بشركة رومانية «مفلسة»، لتوريد وحدات ضخ بقيمة 10 ملايين دولار.

وفي التفاصيل، أن العقد، الذي وقعته شركة فولكان الرومانية مع شركة نفط الكويت، هو أكبر عقد توقعه الشركة المتخصصة في إنتاج معدات الطاقة والصناعة النفطية في تاريخها، الذي استمر 113 عاماً، وذلك بحسب بيان صحافي صدر عن مدير الشركة المعين من قبل المحكمة، يورو انسول.

وقعت الشركتان العقد في 12 مارس الجاري، وينص على أن تزود الشركة الرومانية شركة نفط الكويت بـ270 وحدة ضخ خلال فترة تمتد حتى 31 ديسمبر المقبل.

وقال المدير المعين، في بيانه، إنه إذا التزمت شركة فولكان بتوفير المضخات خلال الفترة المحددة، فإن شركة نفط الكويت ستطلب الحصول على 700 وحدة أخرى، وهو ما يغطي الطاقة الإنتاجية للشركة الرومانية حتى عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الرومانية تأسست في عام 1904، وهي متخصصة في صناعة مراجل المياه والغلايات والمعدات الصناعية والضخ، لكن في عام 2013 تعرضت الشركة للإفلاس، وهي مملوكة لمجموعة بوسبيتوني للخدمات الجيوفيزيائية، التي أفلست هي الأخرى في إبريل 2016.