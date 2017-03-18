قطر تملك أراض وعقارات في لندن ثلاثة أضعاف ما تملكه الملكة!

يملك مستثمرون قطريون في لندن ثلاثة أضعاف ما تملكه الملكة إليزابيث في عاصمتها، وأكثر مما تملكه رئاسة بلدية لندن من أراض وعقارات في المدينة، كما أظهرت بيانات إطلعت عليها صحيفة “دايلي تلغراف”.

بحسب بيانات توصلت إليها شركة “داتشا” للأبحاث فإن شركة “كناري وارف غروب إنفستمنت هولدنغز”، التي تشارك في ملكيتها شركة قطر القابضة، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، ومجموعة بروكفيلد الاستثمارية الأميركية، هي أكبر مالك عقاري في العاصمة البريطانية، وتبلغ مساحة ما تملكه إجمالًا 21.5 مليون قدم مربع مسجلة في دفاترها.

الملكة البريطانية لا تملك من بلادها بقدر ما يمتلكه منها مستثمرون قطريون

وجهة مفضلة

كما تملك الحكومة القطرية 1.8 مليون قدم مربع في لندن، لتصبح بذلك سيدة سوق العقارات في العاصمة البريطانية بلا منازع، في حين إن الملكة إليزابيث الثانية تملك أقل من 7.3 مليون قدم مربع.

وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني رئيس جهاز قطر للاستثمار السابق في عام 2016 إن الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغت حتى ذلك الوقت 30 مليار جنيه إسترليني، وإن لندن هي الوجهة المفضلة.

يملك جهاز قطر للاستثمار تشيلسي باراكز، التي كانت سابقًا ثكنة للجيش البريطاني في منطقة ويستمنستر في وسط لندن، والقرية الأولمبية، وبرج شارد، أعلى مبنى في أوروبا، إلى جانب “كنتاي وارف”، الذي ما زال من أكبر المباني في مدينة لندن.