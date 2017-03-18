مصر: حملة لترشيح جمال مبارك للرئاسة

انطلقت حملة دعائية لترشيح جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 2018 حركة «آسف يا ريس»، هي التي تولت هذه الدعوة ونشرت على صفحتها الرسمية صورًا لجمال ووالده، تحمل شعارات هنرجعها، والناس بتترحم على أيامك فيما تفاعل عدد كبير من النشطاء مع هذه الحملة ما بين مؤيد ومعارض.

وحرص نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على حضور بعض المناسبات ومباريات كرة القدم، في الفترة الأخيرة، وأثار ظهوره تساؤلات عديدة حول رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة خاصة وأنه أبدى اهتماما بالجمهور أثناء حضوره هذه المناسبات بالتقاطه لبعض الصور معهم .

واعتاد جمال مبارك وعلاء مبارك الظهور كثيرا بالشوارع المصرية، حيث رحب الكثيرون من المواطنين وأسعدهم بشده لقائهم بالأماكن الشعبية أو المناسبات العامة أو حتى لتقديم واجب العزاء يتم استقبالهم باحتفالات عارمة والتقاط الصور معهما وكان آخرهم تواجده عزاء والد نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو أتركية.

وفي 9 مارس الماضي نشرت أيضا الإعلامية رولا خرسا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” صورة تجمعها بجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، خلال حفل زفاف كريم حسين أدمن صفحة أسف ياريس.

ويعتزم فيه فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تقديم بلاغ، اليوم السبت، ضد مدير أمن القاهرة بسبب تأخر الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عن موكله.

وقال الديب في تصريحات إعلامية: إنه لم يأمر بالإفراج عن موكله حتى الآن، رغم صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عنه.

ويأتي هذا البلاغ بعد يومين من رفـع الديب دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية تطالب باسترداد مبارك61 مليون جنيه من أمواله.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قرر في وقت سابق، الإفراج عن مبارك، وذلك لانقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ فساد القصور الرئاسية والمقدرة بثلاث سنوات.

وقضى مبارك عامين من الحبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى عامين و11 شهرا في قضية «القصور الرئاسية» المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات وتنتهي فترة العقوبة في نهاية شهر مارس الحالي.

ولم ينتظر محامي مبارك انتهاء فترة عقوبته في القصور الرئاسية في نهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عنه مباشرة بضم فترة حبسه في قضية قتل المتظاهرين إلى الفترة التي قضاها من العقوبة المقررة في القصور الرئاسية.

وأكد الديب أن مبارك غير محبوس على ذمة قضايا أخرى، وأخلي سبيله في قضيتي الكسب غير المشروع وهدايا مؤسسة الأهرام الصحافية التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها، وتم تحديد 23 مارس الجاري للحكم في القرار، مشيرا إلى أنه أيا كان القرار فلن يؤثر على موقف الإفراج عن مبارك.