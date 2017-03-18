“هيئة الاعاقة”: زيادة اللجان الطبية لتقليل فترات انتظار المراجعين

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الكويتية اليوم السبت زيادة اللجان الطبية واجتماعاتها ومواعيدها واعداد الحالات التي تنظرها شهريا لتقليل فترات انتظار المراجعين وتسهيل العمل في الهيئة.

وقالت نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية بالهيئة الدكتورة نادية ابل في تصريح صحافي إن الهيئة ممثلة بقطاع الخدمات الطبية ارتأت زيادة عدد اللجان الطبية واجتماعاتها الى الضعف لتسهيل عرض الحالات على اللجان وزيادة اعداد المستفيدين من ذلك وتقديم المواعيد لفترات قريبة.

وأوضحت ابل انه تم زيادة اجتماعات اللجان الحركية والذهنية والجسدية للكبار والجسدية للاطفال والطب النووي والحركية للاطفال ولجنة كبار السن واللجنة الفنية السمعية واللجنة الفنية البصرية ولجنة الاخصائيين النفسيين.

وبينت أنه تمت زيادة اجتماعات تلك اللجان بواقع 40 اجتماعا بدلا من 20 اجتماعا اسبوعيا الأمر الذي ترتب عليه زيادة الحالات التي تنظرها هذه اللجان من 300 حالة الى 600 حالة شهريا.

وذكرت أنه مع زيادة ومضاعفة الحالات التي تنظرها اللجان الطبية سواء الحالات الجديدة منها أو المسجلة التي تحتاج الى المتابعة فإن ذلك أدى الى تقديم الكثير من المواعيد وتقليص فترة الانتظار للعرض على اللجنة.

ولفتت الى أن آخر المواعيد وصلت إلى شهر أبريل المقبل بدلا من نهاية اغسطس المقبل باستثناء لجنة واحدة تصل المواعيد فيها الى أول يونيو المقبل نظرا لزيادة الحالات.

وأفادت أبل بأن هذا الإجراء سيقلل فترات الانتظار للعرض على اللجان معربة عن شكرها وتقديرها للاطباء العاملين في هذه اللجان على تحملهم عناء العمل لفترات طويلة.

وقالت إن استكمال اعمال الميكنة سيسهل كثيرا من انجاز المعاملات خلال الفترة المقبلة إضافة إلى افتتاح صالة المراجعين رقم (2) اليوم والتي ستخصص لاستقبال المعاقين فقط مما يساعد بسرعة انجاز المعاملات وتخفيف الاعباء عن كاهل ذوي الاعاقة.